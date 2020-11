Coronavirus - Zehn Todesfälle in NÖ Landeskliniken

In niederösterreichischen Krankenhäusern sind nach Angaben der Landesgesundheitsagentur vom Sonntag zehn weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus zu beklagen. Laut Sprecher Bernhard Jany starben vier Frauen und sechs Männer.

Es handelte sich um eine 84-Jährige und einen 90-Jährigen in Stockerau, eine 81 Jahre alte Frau in Krems, einen 73-Jährigen in Mödling, einen 72 Jahre alten Mann in Wiener Neustadt, eine 98-Jährige in Neunkirchen, eine 89-Jährige in Amstetten, einen 76 Jährigen in Gmünd, einen 56-Jahre alten Mann in Horn und einen 81-Jährigen in Tulln. Die Gesamtzahl der Covid-19-Toten in den NÖ Landeskliniken stieg damit auf 217.