Coronavirus - Zehn Todesfälle in Oberösterreich

416 Heimbewohner und 389 Mitarbeiter Corona-positiv

In Oberösterreich sind am Mittwoch zehn neue Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet worden. Die Betroffenen waren zwischen 67 und 93 Jahre alt. Die Zahl der Infektionen stieg um 1.396 auf 13.815 (Stand 12:00 Uhr). In 91 Alters- und Pflegeheimen waren 416 Bewohner und 389 Mitarbeiter Corona-positiv.

825 Personen wurden auf den Normalstationen der Spitäler behandelt, 113 auf Intensivstationen. Die Beatmungs- und Intensivplätze für Corona-Patienten sollen nächste Woche noch einmal um 50 auf insgesamt 200 aufgestockt werden.