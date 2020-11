Coronavirus - Zwei neue Todesfälle in Kärnten

--------------------------------------------------------------------- KORREKTUR-HINWEIS In APA0092 vom 07.11.2020 muss es im 1. Absatz richtig heißen: Die Zahl der Corona-Todesfälle in Kärnten erhöht sich damit auf 38 (nicht 89) ---------------------------------------------------------------------

Eine 89- und eine 90-jährige Frau sind in Klagenfurt seit Freitag im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben, teilte der Landespressedienst am Samstag mit. Die Zahl der Corona-Todesfälle in Kärnten erhöht sich damit auf 38. Außerdem gab es seit Freitag 457 Neuinfektionen, damit liegt die Zahl der aktuell Infizierten bei 2.421. Die Gesamtzahl der bestätigten Fälle beträgt 4.737. Derzeit werden 143 Personen in Krankenhäusern betreut, elf davon auf Intensivstationen.