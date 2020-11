Zwei Männer im Alter von 73 und 91 Jahren sind in Kärnten seit Samstag in Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben, teilte der Landespressedienst am Sonntag mit. Es gab 195 Neuinfektionen, damit lautete die Zahl der aktuell Infizierten 2.389 (Stand 11.00 Uhr). 145 Personen wurden im Krankenhaus behandelt, zwölf davon auf der Intensivstation. Die Zahl der Todesfälle hat sich insgesamt auf 41 erhöht.