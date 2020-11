In Niederösterreich sind am Freitag zwei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus beklagt worden. Wie Bernhard Jany von der Landesgesundheitsagentur mitteilte, starben Frauen im Alter von 73 und 82 Jahren im Landesklinikum Wiener Neustadt. Die Gesamtzahl der Covid-19-Toten in den Krankenhäusern im Bundesland ist damit laut dem Sprecher auf 199 gestiegen.