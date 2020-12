Costa und Sassoli warnen: Kein Plan B im EU-Budgetstreit

Portugals Ministerpräsident: Blockade würde EU lähmen - Lissabon übernimmt EU-Vorsitz von Berlin

Der portugiesische Ministerpräsident Antonio Costa, dessen Land am 1. Jänner den halbjährlich rotierenden EU-Ratsvorsitz übernimmt, und EU-Parlamentschef David Sassoli haben Neuverhandlungen am EU-Budget und am Corona-Aufbaufonds der EU ausgeschlossen. "Es gibt keinen Plan B", sagte Costa, der nach Beratungen mit Sassoli am Mittwoch vor einer "Lähmung" der EU warnte, wenn die Blockade durch Polen und Ungarn nicht aufgelöst werde.

Costa betonte, weder die Einigung der EU-Staats- und Regierungschefs vom Juli noch die Vereinbarung mit dem EU-Parlament zu den von Polen und Ungarn beanstandeten Rechtsstaatlichkeits-Kriterien könnten wieder aufgemacht werden, sondern man könne nur auf Grundlage dieser Vereinbarung arbeiten. "Dies bedeutet, dass wir nächste Woche eine Einigung haben müssen." Es sei von herausragender Bedeutung, dass der EU-Gipfel kommende Woche hier eine Einigung erziele.

Auch Sassoli sagte, wenn es in den laufenden Gesprächen zwischen deutscher Ratspräsidentschaft und Polen und Ungarn nicht zu einer Einigung komme, gäbe es "keinen Plan B. Wir müssten wieder von vorne anfangen, die europäischen Bürger haben das nicht verdient." Eine weitere Blockade des EU-Mehrjahresbudgets und des Corona-Aufbaufonds würde die wirtschaftliche Erholung in den EU-Mitgliedstaaten gefährden.

Als Schwerpunkte der portugiesischen EU-Ratspräsidentschaft im ersten Halbjahr 2021 nannte Costa den wirtschaftlichen Wiederaufbau, den sozialen Pfeiler der EU sowie strategische Autonomie. Letzteres stehe nicht im Widerspruch zu offenen Beziehungen der EU mit dem Rest der Welt, sagte er. So wolle die EU nicht nur die transatlantischen Beziehungen mit den USA stärken, sondern auch mit Lateinamerika und Fortschritte bei dem umstrittenen Freihandelsabkommen mit den Mercosur-Ländern erzielen. Auf der Agenda stehen außerdem ein EU-Indien-Gipfel und ein informelles Treffen der EU-Staats- und Regierungschefs im Mai in Porto.