Cote d'Ivoire erhält als zweites Land Corona-Impfdosen von Covax

540.000 Impfdosen von Astrazeneca in Abidjan angekommen

Im Kampf gegen das Coronavirus hat Cote d'Ivoire (Elfenbeinküste) als zweites Land der Welt Impfdosen von der internationalen Covax-Initiative erhalten. 540.000 Dosen mit dem Astrazeneca-Wirkstoff seien am Freitag in der Hauptstadt Abidjan angekommen, teilte das UN-Kinderhilfswerk Unicef mit. Zuvor hatte Ghana als erstes Land am Mittwoch Corona-Impfdosen von Covax erhalten.

Die Covax-Initiative wurde von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und der Impfallianz Gavi gegründet, um Länder mit kleinen und mittlerem Einkommen mit Corona-Impfstoffen zu versorgen. Die Initiative will nach eigenen Angaben in diesem Jahr knapp zwei Milliarden Dosen liefern.

In Afrika wurden der panafrikanischen Gesundheitsbehörde Africa CDC zufolge bisher rund 3,8 Millionen Corona-Fälle und knapp 103.000 Tote registriert. In Cote d'Ivoire in Westafrika mit knapp 26 Millionen Einwohnern ist es demnach bisher offiziell zu mehr als 32.000 Corona-Infektionen gekommen.