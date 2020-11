Cote d'Ivoire: Oppositionsführer nach umstrittener Wahl festgenommen

Wenige Tage nach der Wiederwahl des Präsidenten der Cote d'Ivoire (Elfenbeinküste) ist Oppositionsführer Pascal Affi N'Guessan festgenommen worden. Die Polizei nahm ihn sowie zwei seiner Mitarbeiter am späten Freitagabend in Gewahrsam, nachdem er den erdrutschartigen Sieg Alassane Ouattaras angezweifelt hatte, wie ein Sprecher des Politikers am Samstag der Deutschen Presse-Agentur mitteilte.

Nach Angaben der Wahlkommission vom Dienstag hatte Ouattara 94,27 Prozent der Stimmen erhalten. Der als einer der stärksten Herausforderer gehandelte Affi N'Guessan kam demnach nur auf 0,99 Prozent der Stimmen. Er gehört zu einer Gruppe von Oppositionsführern, die das Wahlergebnis nicht anerkennen. Die Staatsanwaltschaft erklärte, Affi N'Guessan sowie andere, die mit der Gruppe in Verbindung stehen, würden wegen Terrorismus und Verbrechen gegen den Staat angeklagt werden, nachdem sie zu zivilem Ungehorsam aufgerufen hätten.

Ouattara hatte im März zwar den Verzicht auf die Kandidatur für eine dritte Amtszeit verkündet, war dann nach dem Tod seines designierten Nachfolgers aber doch erneut angetreten. Die Opposition hatte zum Boykott der Wahl aufgerufen, da aus ihrer Sicht die Kandidatur Ouattaras verfassungswidrig ist. Am Tag der Abstimmung am vergangenen Samstag wurden der Polizei zufolge drei Menschen getötet, nach Angaben der Opposition zwölf. Noch vor der Abstimmung wurden Human Rights Watch zufolge mehr als 20 Menschen durch politische Gewalt oder Gewalt zwischen Bevölkerungsgruppen getötet.