Covid-19: US-Notfallzulassung für Antikörper-Mittel von Eli Lilly

Eli Lilly strebt Marktführerschaft bei Potenzmitteln an Der US-Pharmakonzern Eli Lilly macht dem Branchenprimus Pfizer auf dem Markt für Potenzmedikamente Druck. Das Unternehmen will mit seinem Mittel Cialis den Konkurrenten mit seinem bekannten Medikament Viagra bei der Marktführerschaft ablösen. "Wir werden noch in diesem Jahr Viagra bei der Zahl der weltweiten Verschreibungen überholen", kündigte Vorstandschef John Lechleiter an.