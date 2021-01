Da geht noch was: "Was geht, Österreich?" von Eva Reisinger

Aus Oberösterreich stammende Journalistin erklärt das Land über Klischees und ihr Aufwachsen am Land - Österreich alphabetisch durchbuchstabiert (Von Wolfgang Huber-Lang/APA)

"Was geht mit Österreich?" hieß die Serie, in der Eva Reisinger den Lesern von ze.tt, dem jungen Online-Medium der deutschen Wochenzeitung "Die Zeit", von Berlin aus Österreich erklärte. "Was geht, Österreich?", nennt die 1992 geborene und in Oberösterreich aufgewachsene Journalistin nun ihr Buch, in dem sie von ihrer "Landjugend mit Wodkabull und dem Herrgott" erzählt. Und zwar von A wie Amen bis Z wie Zuckerl.

In "Zuckerl" kommt sie über den Terminus "Wahlzuckerl" auf einen erotischen Traum über Österreichs Kanzler, den sie als "50 Shades of Eva" parodiert. Die dazwischen liegenden Kurz-Kapitel scheinen kein Klischee auszulassen. Opernball und Neujahrskonzert, Kaffeehaus und Lagerhaus, Wandern und Skifahren sind die Etappen, über die die Österreich-Rundfahrt Reisingers geht. Das alles scheint zunächst der Regalmeter umfassenden Literatur über die vermeintlichen oder echten Besonderheiten der Alpenrepublik (zuletzt "Von Zeitlupensymphonien und Marzipantragödien" von Radek Knapp) nichts wirklich Originelles hinzufügen.

Wenn Reisinger betont flapsig in wenigen Sätzen die Bundesländer charakterisiert ("Niederösterreich: Es ist von der Fläche her das größte Bundesland und hat trotzdem nichts zu bieten.") tut es einem in der Seele weh. Als Wiedergutmachung gibt's Rezepte für Kaiserschmarren und Nusstorte, Käsenockerl und Topfenknödel, sowie mehrere Kapitel österreichischer Redewendungen für jeden Anlass. Dafür gibt es auch Sachdienliches zur "Generation Sebastian", zu "Parteibuch" und "Wiederbetätigung" und somit zu Facetten des politischen Lebens, die tatsächlich erklärungsbedürftig sind.

Am stärksten ist das Buch dort, wo aus der unmittelbaren Erinnerung von Kindheit und Jugend am Land ("Mein Dorf bestand aus einer Straße, auf der Autos und Lkws durchpreschten. Links und rechts der Fahrbahn etwa zehn einzelne Häuser.") geschöpft wird. Das klingt ehrlich durchlitten - und ändert auch sukzessive die Zielgruppe. Denn immer kritischer und nachdenklicher wird der Ton, wenn sie sich mit den erlebten politischen und gesellschaftlichen Strukturen beschäftigt.

Im Nachwort ist dann überhaupt Schluss mit lustig. "Generationen haben gelernt, nur an sich selbst zu denken. (...) Solange es einem selbst gut geht, fördert man auch die Spaltung des Landes mit", heißt es da etwa. Oder: "In diesem Land hatte lange eine weiße, rassistische Mehrheitsgesellschaft das Sagen." Oder: "Es braucht heute Mut, sich gegen rechts zu stellen, für die Menschlichkeit, für Feminismus und die Gleichheit aller vor dem Gesetz einzutreten. Die rechte Rhetorik ist längst in der Gesellschaft angekommen." Es brauche Dialog- und Kampfbereitschaft für die Werte einer offenen Gesellschaft statt Abschottung und Ausgrenzung, schreibt sie. "Es könnte ein 'Wir' in Österreich geben, ohne Menschen auszugrenzen. Diese Utopie sollten wir verfolgen, anstatt ständig Dystopien zu verbreiten und uns selbst zu bemitleiden."

Starke Worte, denen Reisinger noch eine längere Liste von jungen Künstlerinnen und Künstlern, Journalistinnen und Journalisten folgen lässt, die für sie eine Art kritische Gegenöffentlichkeit darstellen und deren Arbeit zu verfolgen es sich lohnen würde. Da ist aus der nicht allzu originellen Satire längst ein kämpferisches Aufklärungsbuch geworden. Und statt "Was geht?" lautet das Motto: Da geht noch was!

(S E R V I C E - Eva Reisinger: "Was geht, Österreich? Eine Landjugend mit Wodkabull und dem Herrgott", KiWi-Taschenbuch, 288 Seiten, 12,40 Euro; https://ze.tt/was-geht-mit-oesterreich/)