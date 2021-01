Dachlawine drang in Lienz in Wohnung ein - Drei Leichtverletzte

Schnee ging vom Dach der Klosterkirche ab

Der Abgang einer Dachlawine von der Klosterkirche in Lienz hat am Samstag eine Wohnung im gegenüberliegenden Haus unbewohnbar gemacht. Durch das Eindringen der Schneemassen in das Gebäude wurden drei Personen - darunter ein zwei Monate altes Baby - leicht verletzt, sie wurden im Krankenhaus ambulant behandelt. Die Stadtgemeinde stellte der Familie eine Ersatzwohnung zur Verfügung, informierte die Polizei.

Die Dachlawine ging gegen 9.30 Uhr ab und verschüttete die Muchargasse auf einer Länge von zehn Meter bis zu einem Meter hoch. Darüber hinaus beschädigte die Lawine die Wohnung der vierköpfigen Familie aus Somalia so schwer, dass sie nicht mehr bewohnbar ist. Neben dem Baby wurden auch der 45-jährige Vater und die 35-jährige Mutter verletzt.

Um zu gewährleisten, dass sich keine Personen unter dem Schnee befanden, führte die Bergrettung eine Sicherheitssuche durch. Die Feuerwehr werde am Nachmittag das Dach der Klosterkirche und die Fahrbahn vom Schnee befreien, hieß es.