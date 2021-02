Dachstuhl eines Einfamilienhauses in Dornbirn brannte

Aufgrund einer Überhitzung des Kamins ist am Sonntagabend in Dornbirn kurz vor 20.00 Uhr der Dachstuhl eines Einfamilienhauses in Brand geraten. Ein Hausbewohner brachte sich mit seinem Hund rechtzeitig in Sicherheit, informierte die Polizei. Die Feuerwehr verhinderte ein Übergreifen der Flammen auf andere Objekte, am Haus selbst entstand beträchtlicher Schaden. Verletzt wurde niemand.