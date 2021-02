Dänemark verlängert Reisebeschränkungen bis einschließlich Ostern

Reisen im Alter: Gesundheit immer wichtiger Der demografische Wandel stellt den Tourismus vor neue Herausforderungen: Die älteren Bevölkerungssegmente werden zwar größer, es findet aber nicht automatisch ein touristisches Wachstum in diesen Gruppen statt, warnt Karen Winkler, Projektleiterin am Institut für Tourismus- und Bäderforschung in Nordeuropa (N.I.T.) in Kiel.