Dänischer Konzern FLSmidth greift nach Thyssens Minengeschäft

Thyssenkrupp bestätigte Gespräche

Der dänische Konzern FLSmidth erwägt eine Übernahme des Bergbaumaschinengeschäfts von Thyssenkrupp. Das Unternehmen stehe dazu in Verhandlungen mit Thyssenkrupp, teilte FLSmidth am Freitag mit. Der Ausgang sei offen. Thyssenkrupp bestätigte die Gespräche, machte aber keine näheren Angaben. Das Geschäft ist Teil des zum Verkauf stehenden Großanlagenbaus.

Der Umsatz der in Essen ansässigen Minensparte habe zuletzt im hohen dreistelligen Millionen-Euro-Bereich gelegen, sagte ein Insider. Der Großanlagenbau insgesamt hatte im vergangenen Geschäftsjahr Erlöse von 2,9 Milliarden Euro erzielt - zwei Prozent weniger als im Jahr zuvor. Operativ stand ein Verlust von 265 Millionen Euro den Büchern.

FLSmidth hat zwei große Geschäftsbereiche - das Minen- und das Zementschäft. Das Zementgeschäft stand zuletzt in Folge der Corona-Krise stärker unter Druck. Auch die Nachfrage nach Bergbaumaschinen ging in Bereichen wie Stahl und Kupfer zurück, insbesondere in China.