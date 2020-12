Daimler erwägt Börsengang von Lastwagensparte ab Ende 2021

"Handelsblatt": Konzernchef Källenius strebt Trennung des Geschäfts an - Vertrag von Spartenchef Daum dürfte bald verlängert werden

Daimler zieht offenbar für seine Lastwagensparte einen Börsengang oder eine Abspaltung in Erwägung. Konzernchef Ola Källenius strebe eine Trennung des Geschäfts Ende 2021 oder im Jahr 2022 an, berichtete das "Handelsblatt" (HB) am Dienstagabend unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen.

Der Vertrag von Spartenchef Martin Daum, der Anfang 2022 ausläuft, dürfte bald um mindestens drei Jahre verlängert werden, schrieb die Zeitung weiter. Daum habe die Aufgabe, die Tochter mit einem Jahresumsatz von zuletzt fast 45 Mrd. Euro zu sanieren. Der Bereich ist durch die Coronakrise schwer getroffen, der Betriebsgewinn von Jänner bis September auf 32 Mio. Euro zusammengeschmolzen.