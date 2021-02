Daimler geht trotz Pandemie von kräftiger Erholung 2021 aus

Daimler erzielte 2011 Rekordgewinn - Bestwert bei Dividende Der deutsche Autobauer Daimler hat im vergangenen Boomjahr einen Rekordgewinn eingefahren und will an die Aktionäre die bisher höchste Dividende auszahlen. Auch die Mitarbeiter würden an dem Anstieg des operativen Ergebnisses aus dem laufenden Geschäft um 24 Prozent auf 8,977 Mrd. Euro beteiligt, teilte der Stuttgarter Autobauer am Donnerstag mit.