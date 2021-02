Daimler nimmt Arbeitszeitkürzung zurück und zahlt doch Erfolgsprämie

Daimler will 2015 in China 300.000 Autos verkaufen Der deutsche Autokonzern Daimler will seine Produktionskapazitäten in China deutlich ausweiten und dafür in den nächsten Jahren rund 3 Mrd. Euro investieren. Daimler sei dabei, die Kapazitäten dort auf 100.000 Einheiten aufzustocken.