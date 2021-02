Daimler ruft in den USA 1,29 Mio. Autos zurück

GM ruft weitere 2,7 Mio. Autos in den USA zurück Der US-Autobauer General Motors (GM) ruft weitere 2,7 Millionen Autos in den USA zurück. Es gebe mehrere mechanische Probleme, unter anderem gebe es Mängel an hydraulischen Bremsen, erklärte das Unternehmen am Donnerstag. Wegen dieses Defekts habe es 13 Unfälle mit zwei Verletzten gegeben. Das Unternehmen habe hunderte Beschwerden von Kunden erhalten.