Daimler will mit Geely bei Motoren zusammenarbeiten - Zeitung

In China sollen jährlich "einige hunderttausend" Motoren gebaut werden - Würde Ende der Kooperation mit Renault bedeuten

Der deutsche Autobauer Daimler will einem Zeitungsbericht zufolge bei der Entwicklung seiner nächsten Motorengeneration mit dem chinesischen Geely-Konzern zusammenarbeiten. Daimler wolle ein modernes Vierzylinder-Aggregat entwickeln, das dann von Geely in China gebaut werde, berichtete das "Handelsblatt" unter Berufung auf Konzern- und Branchenkreise. Nur ein geringer Teil werde in Deutschland gefertigt.

Pro Jahr sollen "einige hunderttausend Motoren" gebaut werden, die dann Autos von Daimler, Geely und Volvo antreiben sollen. Der Deal mit Geely habe weitreichende Konsequenzen: So bedeute er das Ende einer Kooperation mit Renault bei Motoren für Kompaktautos.

Daimler habe die Kooperation mit den Chinesen bestätigt. Um die Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern und Skaleneffekte zu erzielen, würden die Unternehmen dazu ihre Fachkenntnisse in den Bereichen Entwicklung, Einkauf und Industrialisierung bündeln, zitierte das Blatt einen Sprecher. Laut Konzernkreisen liege das jährliche Einsparvolumen alleine bei Daimler im dreistelligen Millionenbereich.