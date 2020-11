"Dancing Stars": Finaler Tanz für Kirchgasser, Sampson und Schneider

Um 20.15 Uhr auf ORF 1 wird die prominent besetzte Tanzshow entschieden

Am heutigen Freitag entscheidet sich, wer heuer den Titel des "Dancing Stars" führen darf: Im Finale der ORF-Tanzshow, die coronabedingt im Frühjahr unterbrochen wurde und nun zu einem Ende geführt wird, treten Ex-Skirennläuferin Michi Kirchgasser, Sänger Cesar Sampson und Moderatorin Silvia Schneider mit ihren jeweiligen Profipartnern an - zu sehen ab 20.15 Uhr auf ORF 1. Dabei führt neben Kristina Inhof nicht Klaus Eberhartinger durch den Abend, sondern Norbert Oberhauser.

Eberhartinger musste sich nach einer entdeckten Corona-Infektion in Quarantäne begeben. Insgesamt hatten sich heuer zehn prominente Teilnehmer an das Abenteuer "Dancing Stars" gewagt - allerdings wurde die 13. Staffel nach Ausbruch des Coronavirus im März bereits nach einer Episode ausgesetzt. Also gab es diesen Herbst einen Restart, wobei das finale Tanztrio Kirchgasser, Sampson und Schneider Publikum wie Jury am längsten begeistern konnte. Nach zwei Solotänzen und für die besten beiden Paare je einem Showtanz wird sich schließlich weisen, wer die Nachfolge von Lizz Görgl als "Dancing Star" antritt.

(S E R V I C E - http://dancingstars.orf.at)