Dank E-Bikes: 80-Jähriger arbeitet weiter als Zeitungsausträger

Tägliche Runde von vier Kilometern - Schon mit elf Jahren begonnen Zeitungen auszutragen

George Bailey (80), einer der ältesten Zeitungsausträger in Großbritannien, setzt seine Karriere fort - dank eines neuen Elektrofahrrads. Der "Zeitungsjunge", wie Bailey wie alle Austräger auf der Insel genannt wird, ist künftig mit bis zu 25 Kilometern pro Stunde in Headcorn in der südostenglischen Grafschaft Kent unterwegs. Das beschleunigt die tägliche vier-Kilometer-Runde deutlich. Bisher stand er morgens um 6.00 Uhr auf und benötigte mit seinem Rad rund eine Stunde.

Das neue E-Rad habe ihm ein neues Leben ermöglicht, sagte Bailey der Nachrichtenagentur PA zufolge. "Nach meinem 80. Geburtstag war ich wirklich kurz davor, meine Stiefel an den Nagel zu hängen und mit dem Austragen Schluss zu machen", sagte er. "Zu wissen, dass ich jetzt mit ein wenig Hilfe moderner Technologie weiter das tun kann, was ich liebe, ist fantastisch." Bereits mit elf Jahren hatte sich Bailey als Austräger ein zusätzliches Taschengeld verdient. Nachdem er unter anderem als Börsenmakler gearbeitet hatte, nahm er als Rentner den Job wieder auf.