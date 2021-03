Danone spaltet Spitze und sucht neuen Firmenchef

Danone leidet unter schwacher Nachfrage in Europa Der weltgrößte Joghurthersteller Danone bekommt die Kaufzurückhaltung in den schuldengeplagten südeuropäischen Ländern stärker zu spüren denn je. Das Marktumfeld vor allem in Italien und Spanien habe sich im dritten Quartal noch weiter verschlechtert, teilte Danone am Mittwoch mit. Allein in den beiden Ländern sank der Umsatz um jeweils zehn Prozent.