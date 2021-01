Der Engländer Stephen Bunting und der schottische Ex-Weltmeister Gary Anderson haben das Halbfinale bei der Darts-WM in London erreicht. Bunting schlug am Neujahrstag den Polen Krzysztof Ratajski mit 5:3, Suljovic-Bewzwinger Anderson siegte mit 5:1 gegen Dirk van Duijvenbode, der neben Darts auch mit der Arbeit auf einer Auberginen-Farm Geld verdient. Die Halbfinali finden am Samstag statt.

Vor coronabedingt leeren Rängen im Alexandra Palace wird am Sonntagabend der neue Weltmeister ermittelt.