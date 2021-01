Darts: Suljovic beim Saisonauftakt in Milton Keynes gegen White

Nur die Top 24 der Weltrangliste beim Masters dabei

Die Darts-Saison beginnt am Freitagabend (ab 20.00 Uhr/live DAZN) in Milton Keynes mit dem Masters der Top 24 der Weltrangliste. Der Wiener Mensur Suljovic, der im PDC-Ranking auf Platz 21 abgerutscht ist, bestreitet gleich die erste Partie gegen den englischen Lokalmatador Ian White, der als Nummer elf ins neue Jahr startet. Besonderes Augenmerk beim Auftaktturnier, das von 16 auf 24 Starter aufgestockt wurde, richtet sich auf Weltmeister Gerwyn Price.

Der ehemalige Rugby-Profi aus Wales mit dem Spitznamen "The Iceman" tritt erstmals in seiner Karriere als Weltranglistenerster an. Neben Price zählen auch der Niederländer Michael van Gerwen sowie die beiden Schotten Gary Anderson und Peter Wright zum engsten Favoritenkreis. Suljovic würde bei einem Sieg über White in der zweiten Runde am Samstagnachmittag (3. Partie nach 13.45 MEZ) auf den Weltranglistenfünften Nathan Aspinall treffen. Der 29-jährige Engländer hat wie die anderen Top-8-Spieler in der ersten Runde ein Freilos.