Darts: Suljovic zog mit 6:3-Sieg in 2. Masters-Runde ein

Nächster Gegner Weltranglistenfünfter Aspinall

Mensur Suljovic hat die Auftakthürde beim Darts-Masters in Milton Keynes erfolgreich gemeistert. Der 48-Jährige setzte sich am Freitagabend in der 1. Runde des Events der Top 24 der Weltrangliste gegen den Engländer Ian White 6:3 durch. Suljovic ist mittlerweile auf Rang 21 im Ranking abgerutscht, der Erfolg gegen den Ranglisten-11. war daher alles andere als selbstverständlich. Nächster Gegner von Österreichs Aushängeschild ist mit Nathan Aspinall die Nummer fünf der Welt.

Angesetzt ist die Partie am Samstagnachmittag (3. Partie nach 13.45 MEZ). Der 29-jährige Engländer Aspinall steigt da erst ins Turnier ein, hatte wie die anderen Top-Acht-Spieler in der ersten Runde ein Freilos. Gespielt wird da nicht mehr "best-of-11"-Legs, sondern wie auch im dann folgenden Viertelfinale "best-of-19".