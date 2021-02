Darts: Van Barneveld meldete sich sensationell mit Turniersieg zurück

Niederländer hatte Karriere zwischenzeitlich wegen Aussichtslosigkeit beendet

Darts-Routinier Raymond van Barneveld hat sich mit einem völlig überraschenden Turniersieg auf der Profitour zurückgemeldet. Der Niederländer gewann am Samstagabend das dritte Turnier der Players-Championship-Serie in Milton Keynes und feierte damit seinen ersten Ranglisten-Titel seit 2013. "Ich kann nicht erklären, wie glücklich ich bin. Vor einer Woche war ich noch ein Amateur, und nun gewinne ich so ein Turnier", sagte der 53-Jährige.

Van Barneveld schaltete auf dem Weg zum Titel unter anderem den englischen Ex-Weltmeister Rob Cross aus, im Finale bezwang er dessen Landsmann Joe Cullen mit 8:6. "Barney" hatte nach der WM 2019 noch seine Karriere beendet, weil er sich auf der Tour chancenlos gefühlt hatte. Nach gut einem Jahr Pause kehrte der Ex-Star zurück und erspielte sich in Deutschland eine Tour-Card, um wieder bei den großen Turnieren starten zu dürfen.

Er habe sich selbst gefragt, ob er dieses Niveau noch einmal erreichen könne, erklärte Van Barneveld. "Ja, natürlich - wenn ich daran glaube. Nur darum geht es."