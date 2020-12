Darts: Verband rät Profis wegen Reisebeschränkung zum Insel-Verbleib

Die neuen Reisebeschränkungen wegen einer kürzlich entdeckten Mutation des Coronavirus in Großbritannien nehmen auch Einfluss auf die Darts-WM in London. Der Weltverband PDC rät seinen Spielern dazu, über die drei freien Weihnachtstage nicht in die Heimat zu reisen, sondern in Großbritannien zu bleiben.

"Wir haben Spielern außerhalb des Vereinigten Königreichs empfohlen, im Falle von Reisebeschränkungen über Weihnachten im Hotel zu bleiben. Bei den meisten, wenn nicht bei allen, sieht es so aus, als würden sie das tun", schrieb Geschäftsführer Matthew Porter bei Twitter. Sollten die Profis nach Hause reisen, sei dies "ihr eigenes Risiko".

Der Wiener Mensur Suljovic steigt nach einem Freilos erst am Mittwoch in der zweiten Runde in die WM ein. Zum Schutz vor der Mutation dürfen in Österreich ab Dienstag keine aus Großbritannien kommenden Flugzeuge landen.