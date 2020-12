Darts: WM mit Zuschauern gestartet - Engländer West gewann Auftakt

Ab Mittwoch ist Publikum verboten

Die Darts-Weltmeisterschaft hat mit Zuschauern und einem Erstrundensieg von Steve West begonnen. Der englische Routinier bezwang am Dienstagabend im Alexandra Palace von London den Inder Amit Gilitwala mit 3:0 und steht damit in der zweiten Runde, die er noch am Abend gegen Weltmeister Peter Wright aus Schottland bestritt. Der 45-jährige West ist bisher noch nie über die dritte Runde beim wichtigsten Turnier der Welt hinausgekommen.

Der Weltverband PDC hatte zunächst trotz der Corona-Pandemie die Genehmigung erhalten, um in allen 28 Sessions 1.000 Fans einzulassen. Am Montagabend untersagte dies die britische Regierung aufgrund zu hoher Zahlen, allerdings erst ab Mittwoch.

Im "Ally Pally" waren am Dienstagabend nicht alle 1.000 Plätze besetzt. Kostüme und Gesänge waren verboten, stattdessen wurden Gesänge vom Band eingespielt. Erlaubt wurde den Fans der Konsum von Bier am Platz sowie das Zeigen von Pappschildern mit der Höchstpunktzahl 180.