Das bringt 2021 - Eine spannende Landtagswahl in Oberösterreich

Letzte FPÖ-Regierungsbeteiligung steht am Prüfstand - ÖVP und SPÖ hoffen auf Erholung nach Schlappe 2015 - Grüne treten erstmals seit 18 Jahren aus der Opposition an

Nicht allzu viele Wahlen bringt das Jahr 2021. Fix abzuhalten ist eine Landtagswahl, in Oberösterreich. Diese wird allerdings spannend, dort steht die einzige verbliebene Koalition (der ÖVP) mit der FPÖ am Prüfstand. Gleichzeitig sind Gemeinderäte und Bürgermeister zu küren, ebenso schon im Frühjahr in Kärnten sowie im Jänner der Gemeinderat von St. Pölten. Auch die Studenten wählen ihre Vertretung, die Österreichische Hochschülerschaft.

Einen langen Schatten voraus werfen wird eine große Bundeswahl im übernächsten Jahr: Die Amtsperiode von Bundespräsident Alexander Van der Bellen endet am 26. Jänner 2023, im Herbst 2022 steht also die nächste Hofburg-Wahl an. Erste Diskussionen über Kandidaten oder eine allfällige Unterstützung für Van der Bellen gab es bereits, im nächsten Jahr werden sie sicherlich intensiv geführt.

Die Wahltermine 2021 stehen zum Teil fest: Den Auftakt macht St. Pölten am 24. Jänner. Am 28. Februar hält Kärnten seine Kommunalwahlen ab. Die ÖH-Wahlen finden alle zwei Jahre und üblicherweise im Mai statt. Bei all diesen Wahlen wird Corona - und die Wahl-Schutzmaßnahmen - noch ein großes Thema sein.

Im Herbst findet sich Oberösterreich am Kalender, als logischer Termin gilt der 26. September. Interessant wird dieser größte Wahlsonntag des Jahres in vielerlei Hinsicht: Oberösterreich mit seinem Sechs-Jahres-Intervall ist das letzte Bundesland, in dem zuletzt im Flüchtlingskrisen-Jahr 2015 gewählt worden war. Schon deshalb sind größere Veränderungen zu erwarten. Denn damals haben die Traditionsparteien schwere Einbußen erlitten und die FPÖ im Gegenzug enorme Zuwächse lukriert. Jetzt können eigentlich alle auf Zuwächse hoffen - bis auf die FPÖ, die eine weitere "Ibiza"-Abstrafung befürchten muss.

In Oberösterreich könnte sie zweifach erfolgen: Nicht nur ein Absturz vom 2015 mit einer Verdoppelung erreichten Top-Wert von 30,4 Prozent droht, sondern vielleicht auch der Abschied aus der (nach dem Ende von Rot-Blau im Burgenland) einzigen Koalition. Sie besteht erst seit 2015. Damals entschied sich die ÖVP - angesichts ihres schweren Verlusts (von 10,4 Punkten auf nur mehr 36,4 Prozent) - für den Partnerwechsel.

Landeshauptmann Josef Pühringer (mittlerweile durch Thomas Stelzer ersetzt) beendete die Zusammenarbeit mit den Grünen, obwohl diese leicht auf 10,3 Prozent zulegen und ihren Regierungssitz erhalten konnten. Zusammen regiert hatte Schwarz-Grün seit 2003, Oberösterreich war das Pionierland für eine Grün-Koalition. Heuer treten die oö. Grünen also erstmals seit 18 Jahren aus der Opposition an. Aber ihr prominentester Vertreter, Ex-Landesrat Rudolf Anschober, ist mittlerweile Gesundheitsminister in der ersten Bundes-Koalition der Grünen.

Viel aufzuholen hat in Oberösterreich die SPÖ nach einer schweren Schlappe: 2015 fielen die Sozialdemokraten mit einem Minus von 6,6 Punkten erstmals unter die 20er-Marke - und wurde in dem Industrieland erstmals nur Dritte hinter der FPÖ. Auch Bundesparteichefin Pamela Rendi-Wagner hofft auf Zuwächse als Zeichen der Konsolidierung. In Wien und im Burgenland sind solche 2020 gelungen, da stellt die SPÖ aber auch die Landeshauptleute.

In Wien regiert die SPÖ neuerdings mit den NEOS. Für die ist in Oberösterreich aber zunächst einmal die Eroberung des Landtages das große Wahlziel. 2015 haben NEOS dort die Vier-Prozent-Hürde mit 3,5 Prozent noch verpasst.

Die Wahlen des Jahres 2021:

2021: 28.2. GR BM Kärnten (27.9.2015) 24.1. GR St. Pölten (17.4.2016) Mai (voraussichtlich) ÖH-Wahlen (27.-30. Mai 2019) 26.9. (voraussichtlich) LT Oberösterreich (27.9.2015) 26.9. (voraussichtlich) GR BM Oberösterreich (27.9.2015)