Netflix hat mit der Dramaserie "Das Damengambit" einen Volltreffer gelandet. Wie der Streamingdienst am Montag mitteilte, stellte der Siebenteiler mit Anya Taylor-Joy den Rekord als bisher erfolgreichste Miniserie ("scripted limited series") bei Netflix auf. In den ersten 28 Tagen hätten 62 Millionen Haushalte die Geschichte um das Waisenkind Beth Harmon gestreamt, in der diese mit ihrem Genie den Schach-Großmeistern das Fürchten lehrt.