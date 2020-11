Daten-Anbieter S&P Global will IHS Markit in Milliarden-Deal kaufen

Der Finanzdatenanbieter S&P Global will den Konkurrenten IHS Markit in einem milliardenschweren Aktien-Deal übernehmen. Teil der Vereinbarung, die IHS Markit mit 44 Milliarden Dollar (rund 37 Mrd. Euro) bewertet, seien auch 4,8 Milliarden Dollar an Schulden, teilten beide Unternehmen am Montag mit. Durch den Zusammenschluss erhoffe man sich eine Einsparung von 480 Millionen Dollar jährlich bei den laufenden Kosten.

Die behördlichen Genehmigungen vorausgesetzt, planen die beteiligten Unternehmen den Zukauf im zweiten Halbjahr 2021 abzuschließen.