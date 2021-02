Dating-App Bumble stockt IPO-Pläne auf - 7-Mrd.-Bewertung anvisiert

Santander plant Börsengang von US-Autofinanzierer Die spanische Großbank Santander will ihre US-Autofinanzierungssparte einem Zeitungsbericht zufolge möglichst bald an die Börse bringen. Angepeilt sei die Erstemission (IPO) für die erste Jahreshälfte 2013, berichtete das "Wall Street Journal" am Mittwoch. Die Sparte könne mit bis zu sechs Mrd. Dollar (4,69 Mrd. Euro) bewertet werden. Die IPO-Pläne seien aber noch in einem frühen Stadium. Von Banco Santander war zunächst keine Stellungnahme zu erhalten.