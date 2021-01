"De Una Vez": Selena Gomez veröffentlicht spanischsprachigen Song

US-Popsängerin: "Das ist der Anfang von etwas, das ich schon so lange erkunden wollte"

US-Sängerin Selena Gomez hat ihre Fans nach mehr als zehn Jahren mit einem neuen spanischsprachigen Lied überrascht. "De Una Vez" ("Mit einem Mal") erschien am Donnerstag (Ortszeit), nur sechs Stunden, nachdem die 28-Jährige den Song in den sozialen Medien angekündigt hatte. "Das ist der Anfang von etwas, das ich schon so lange erkunden wollte", schrieb die Sängerin auf Twitter.

Gomez wuchs als Tochter einer Italo-Amerikanerin und eines Mexikaners in Texas auf. "De Una Vez" ist ihre zweite Veröffentlichung in spanischer Sprache: 2010 erschien "Un Año Sin Lluvia" ("Ein Jahr ohne Regen"). Ein Jahr später hatte die Sängerin eine weitere Produktion auf Spanisch angekündigt, die aber nie veröffentlicht wurde. Die alte Ankündigung teilte Gomez am Donnerstag noch einmal auf Twitter. "Ich denke, das Warten lohnt sich", schrieb sie dazu.

In dem zeitgleich veröffentlichten Musikvideo ist die Sängerin in einem geblümten Kleid zu sehen wie sie allein in einem pastellfarben eingerichteten Haus tanzt. Ein leuchtendes Herz, das vorne an ihrem Kleid befestigt ist, pulsiert dazu im Takt der Musik.

(S E R V I C E - Video zum Song: https://www.youtube.com/watch?v=91VRyTvjoX4)