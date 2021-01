Dealer baute in Wien-Floridsdorf Unfall und versteckte sich in Wagen

Polizei fand Drogen aller Art im Auto - Widerstand bei der Festnahme - Drogen und Alkokontrolle verweigert - BILD

Ein Autounfall hat die Polizei am späten Sonntagabend in Wien-Floridsdorf zur Festnahme eines mutmaßlichen Dealers geführt. Der 42-Jährige hatte gegen 22.00 Uhr einen Unfall im Zentrum Floridsdorfs gebaut, bei dem sowohl der VW Golf, mit dem er unterwegs war, als auch das gegnerische Fahrzeug stark beschädigt wurden. Der Mann fuhr davon und "versteckte" den Wagen ziemlich am Beginn der Brünner Straße. Sich selbst versuchte er im Auto zu verbergen.

Lange benötigten die Polizisten der Bereitschaftseinheit nicht, um das Auto zu finden. Sie hatten laut Polizeisprecher Marco Jammer von Zeugen eine gute Beschreibung des Fahrzeugs erhalten und sahen bald den stark demolierten VW. Dass der 42-Jährige im Wagen war, dürften die Beamten durchaus als praktisch empfunden haben. Seine Festnahme lief dann nicht ganz friktionsfrei ab, denn er setzte sich - letztlich erfolglos - zur Wehr.

Im Auto fanden die Polizisten einen Gasrevolver - trotz Waffenverbots - und einen wahren Bauchladen an Drogen, bestehend aus Cannabis, Heroin und Kokain sowie psychotropen Medikamenten. Die Beamten gehen letztlich wegen der Vielfalt davon aus, dass die Substanzen nicht nur zum Eigenbedarf bestimmt waren. Einen Führerschein suchten sie bei dem Festgenommenen hingegen vergeblich.

Auf den Mann kommt eine Lawine an Anzeigen zu: Das betrifft unter anderem versuchten Widerstand gegen die Staatsgewalt, Delikte nach dem Suchtmittelgesetz und den Waffenbesitz trotz Verbots. Dazu kommen der fehlende Führerschein, die Verweigerung jeglicher Tests auf Alkohol- oder Suchtmittelbeeinträchtigung und diverse verkehrsrechtliche Delikte.