Dealer flüchtete vor Wiener Polizei auf Hausdach

17-jähriger Verdächtiger mit Wärmebildkamera von Hubschrauber aus in Abluftschacht entdeckt

Ein 17-Jähriger, der in Wien mit Cannabis gedealt haben soll, ist vor der Polizei auf ein Hausdach geflüchtet. Mithilfe einer Wärmebildkamera wurde er schließlich von einem Hubschrauber aus in einem Abluftschaft entdeckt. WEGA-Beamte holten den Mann über eine Feuerwehrdrehleiter vom Dach. Er wurde festgenommen, zudem stellten die Beamten mehr als 800 Gramm Cannabis und knapp 60 Gramm Cannabisharz sicher.

Die Abteilung Fremdenpolizei und Anhaltevollzug (AFA) führte am Dienstagabend eine Wohnungsdurchsuchung in der Pernerstorfergasse in Favoriten durch, Grund waren Drogenermittlungen. "Als der 17-jährige Tatverdächtige die Polizisten wahrnahm, flüchtete er", berichtete Polizeisprecher Markus Dittrich. Der Libyer dürfte über das Fensterbrett und einen Mauervorsprung von der im ersten Stock gelegenen Wohnung in einen Innenhof und von dort über ein Vordach auf das Nachbarhaus gelangt sein, so der Sprecher auf APA-Anfrage. Erst mit der Wärmebildkamera, die eine Wärmequelle in dem Schacht auf dem Hausdach zeigte, wurde der 17-Jährige in seinem Versteck ausfindig gemacht.