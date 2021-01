Dealer in Wien geschnappt - zahlreiche Kunden im Westen der Stadt

Heroin über längeren Zeitraum verkauft - 41-Jähriger finanzierte damit eigene Crystal Meth-Abhängigkeit

Ermittler des Landeskriminalamtes, Außenstelle Zentrum-Ost haben am vergangenen Donnerstag in Wien-Hernals nach längeren Ermittlungen einen 41-jährigen Heroindealer geschnappt, der zahlreiche Kunden im Westen der Stadt belieferte. Laut Polizeisprecher Marco Jammer, war der Mann über einen längeren Zeitraum im Geschäft und finanzierte damit seine eigene Crystal Meth-Abhängigkeit.

Am Donnerstag wurde er auf frischer Tat ertappt. Der serbische Staatsbürger legte ein Teilgeständnis ab. Er gab an, dass er eine zumindest zweistellige Zahl an Abnehmern in den Bezirken Hietzing, Penzing und Rudolfsheim-Fünfhaus versorgte. Die Ermittlungen zu der Causa laufen weiter: Zum einen waren die Fahnder noch mit der Ausforschung der Abnehmer beschäftigt, zum anderen mit den weiteren Hintergründen der Tat.