Dealer wollte auf Flucht vor der Wiener Polizei aus Fenster springen

Drogen in Penzinger Wohnung gefunden - 48-Jähriger und sein "Chef" festgenommen

Ein 48-jähriger Dealer hat am vergangenen Montag der Polizei in Wien-Penzing entkommen wollen, indem er aus dem Fenster einer Wohnung zu springen versuchte. Laut Polizeisprecher Marco Jammer erwischten die Beamten den Straßenhändler aber ebenso wie seinen Verteiler, dem die Aktion der Exekutive eigentlich galt. In der Wohnung wurden 40 Gramm Heroin und 70 Gramm Kokain sowie ein vierstelliger Bargeldbetrag sichergestellt.

Die Polizeikräfte des Landeskriminalamtes und der WEGA rückten zeitig in der Früh zu der Wohnung in Penzing an. Im Visier hatten sie einen 38-jährigen nigerianischen Staatsbürger, gegen den eine Festnahmeanordnung bestand, weil er im größeren Stil Drogen verteilt haben dürfte. In der Wohnung trafen die Beamten auch den zehn Jahre älteren Landsmann des Hauptverdächtigen, offenbar einer seiner Straßenhändler.

Dieser warf eine Socke aus dem Fenster und versuchte hinterzuspringen. Die Polizisten waren aber schneller und nahmen den 48-jährigen sowie seinen 38-jährigen Chef fest. Auch die Socke wurde sichergestellt, darin befanden sich Suchtgiftkugeln. Ein Spürhund erschnüffelte in der Wohnung die weiteren Drogen, die der 38-Jährige offenbar zum Verteilen an Straßenverkäufer gebunkert hatte. Der 38-Jährige soll laut den Ermittlern zumindest mehr als drei Kilogramm Drogen verteilt haben.