Demenz nun unter den zehn häufigsten Todesursachen weltweit

Covid-19 heuer auf Rang sieben erwartet - Herzkrankheiten weiterhin an der Spitze

Alzheimer und andere Demenzerkrankungen gehören nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) neu zu den zehn häufigsten Todesursachen weltweit. Sie standen im vergangenen Jahr an siebenter Stelle, wie die WHO am Mittwoch berichtete. Neu unter den zehn häufigsten Todesursachen war auch Diabetes an neunter Stelle, mit einem Anstieg der Fälle um 70 Prozent seit dem Jahr 2000.

In diesem Jahr wiederum sind bereits mehr als 1,5 Millionen Menschen weltweit an oder mit der durch das Coronavirus SARS-CoV-2 ausgelösten Krankheit Covid-19 gestorben. Wenn die anderen Todesursachen in diesem Jahr in etwa gleich hoch bleiben wie 2019, werde Covid-19 auf Platz sieben der zehn häufigsten Todesursachen kommen, so eine WHO-Sprecherin.

Herzkrankheiten blieben wie seit 20 Jahren die häufigste Todesursache. Daran starben 2019 fast neun Millionen Menschen weltweit, gut zwei Millionen mehr als im Jahr 2000. Insgesamt machten Herzkrankheiten 16 Prozent der weltweiten Todesfälle aus.

Häufigste Todesursache nach den Herzkrankheiten waren Schlaganfälle, chronische obstruktive Lungenkrankheiten, Infektionen der tiefen Atemwege, Komplikationen bei Neugeborenen, Luftröhren-, Bronchial- und Lungentumore, Alzheimer und andere Demenzerkrankungen, Durchfallerkrankungen, Diabetes und Nierenleiden.