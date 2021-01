Demokrat Ossoff erklärt sich zum Sieger der Stichwahl in Georgia

33-Jähriger bedankt sich bei Wählern via Social Media

In den USA haben sich die Demokraten nach eigenen Angaben auch im Rennen um den zweiten Senatssitz in Georgia durchgesetzt. Nachdem er seinen Vorsprung im Laufe der Auszählung stetig ausbaute, erklärte sich der demokratische Kandidat Jon Ossoff am Mittwoch zum Sieger. Mit dem zweiten Sitz hätten die Demokraten des designierten US-Präsidenten Joe Biden in beiden Parlamentskammern die Oberhand.

Der 33-jährige Ossoff bedankte sich in einer auf sozialen Medien übertragenen Ansprache für das Vertrauen und kündigte an, sich insbesondere für ein "stabiles" Gesundheitssystem einsetzen zu wollen. Ossoff liegt nach dem aktuellen Auszählungsstand mit einem Vorsprung von 16.370 Stimmen und einem Abstand von rund 0,4 Prozentpunkten knapp vor dem bisherigen republikanischen Amtsinhaber David Perdue (71). US-Medien hielten sich zunächst dennoch mit Prognosen zum Ausgang der Stichwahl zurück, unter anderem weil bis Freitag noch mehrere tausend Briefwahlstimmen aus dem Ausland eintreffen können.

Bei der zweiten Stichwahl vom Dienstag konnte sich der Demokrat Raphael Warnock den Prognosen der US-Medien zufolge knapp gegen die republikanische Amtsinhaberin Kelly Loeffler durchsetzen.