"Denver-Clan"-Schauspieler Geoffrey Scott gestorben

Denver-Clan-Schauspieler John Forsythe gestorben Der aus der Fernsehserie "Denver Clan" bekannte Schauspieler John Forsythe ist im Alter von 92 Jahren in Kalifornien gestorben. Forsythe sei am Donnerstagabend in seinem Haus in Santa Ynez den Folgen einer Lungenentzündung erlegen, teilte sein Manager am Freitag mit.