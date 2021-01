Der Aufschwung in Deutschland lässt auf sich warten

IW Köln sieht 1,5 Prozent Wachstum in Deutschland Das arbeitgebernahe Institut der deutschen Wirtschaft Köln rechnet für 2014 mit einem Wirtschaftswachstum von 1,5 Prozent in Deutschland. Ein kräftiger Aufschwung sei nicht in Sicht, weil die Weltwirtschaft schwächle, teilte das Institut am Montag in Berlin mit. Für das laufende Jahr erwarten die Forscher, dass das reale Bruttoinlandsprodukt (BIP) um gut 0,5 Prozent wächst.