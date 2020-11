Der etwas andere G20-Gipfel - Warten auf Joe Biden

Virtuelles Treffen der Staats- und Regierungschefs am Wochenende - Kontroverse über Abschlusserklärung bei Corona-Pandemie

Wenn Gastgeber Saudi-Arabien am Samstag die Staats- und Regierungschef der G20 zusammenschaltet, wird es auf jeden Fall einen seltsamen Moment geben: Von Washington aus wird sich im besten Fall US-Präsident Donald Trump zuschalten. Eine ganze Reihe seiner Gesprächspartner haben aber bereits Joe Biden zu dessen Sieg bei der Präsidentschaftswahl gratuliert, bei der Trump seine Niederlage immer noch nicht einräumen will.

"Aber wir werden bis zur letzten Minute nicht einmal ganz sicher sein können, ob Trump überhaupt dabei sein wird", sagte ein EU-Diplomat. Immerhin verlautet aus Washington, dass die US-Regierung als derzeitiger G7-Gastgeber auch keine Anstalten mehr macht, zumindest ein virtuelles Gipfeltreffen in der Runde der westlichen Industriestaaten zu organisieren.

Mit oder ohne Trump wird der Gipfel der 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenstaaten von den Diskussionen in den USA überschattet. Denn seit dem Amtsantritt des US-Präsidenten im Jänner 2017 sind die USA aus dem Pariser Klimaschutzabkommen, dem Atomabkommen mit dem Iran und nun auch aus der Weltgesundheitsorganisation WHO ausgetreten. Weil Trump viele multilaterale Verabredungen sehr kritisch sieht, hat auch die Abstimmung im Kreis von G7 und G20 erheblich gelitten.

Dabei hat etwa IWF-Chefin Kristalina Georgiewa gerade noch einmal unterstrichen, warum die multilaterale Zusammenarbeit so wichtig wäre: "Wenn Länder alleine vorgehen, anstatt in synchronisierter Weise, bedarf es rund zwei Drittel mehr Ausgaben, um die selben Ergebnisse zu erreichen." Sie verwies vor allem auf den Gesundheitsbereich, also die Entwicklung und Verteilung von Impfstoffen. Georgiewa lockte mit der Erwartung, dass die globale Wirtschaftsleistung bis 2025 um fast neun Billionen Dollar höher ausfallen könnte, wenn man gut aus der Corona-Krise komme.

Am vergangenen Wochenende hatten die G20-Finanzminister mit Verabredungen zur Um- und Entschuldung armer Staaten zudem gezeigt, wie wichtig eine Abstimmung der wirtschaftsstärksten Nationen ist. Dabei hatte die US-Regierung problemlos mitgearbeitet.

Auch auf der Agenda der G20-Chefs gibt es genug Problemthemen - vom Klimawandel über die Corona-Pandemie, dem gemeinsamen Kampf gegen Steueroasen bis zu einem konzertierten Vorgehen gegen den globalen Wirtschaftseinbruch. Das von den meisten Staaten geteilte Credo lautet: Weltweite Krisen erfordern weltweite Antworten.

Nur funktionierte dies mit Trump nicht mehr. Und deshalb muss auch jetzt wieder über eine gemeinsame Schlusserklärung gerungen werden. Auf früheren G20-Gipfel enthielte diese schon einmal sogenannte "19 plus 1"-Passagen etwa zum Klimaschutz - weil die USA als einziger Teilnehmer ein Bekenntnis zum Pariser Klimaschutzabkommen verweigerten. Nun wird etwa um ein gemeinsames Bekenntnis zur Corona-Bekämpfung gestritten - weil die anderen G20-Staaten die von Trump wegen angeblich zu großer China-Nähe bekämpfte WHO als wichtige Institution nennen wollen. Immerhin soll sich nun nach Angaben aus Verhandlungskreisen ein Kompromiss andeuten.

Ohnehin verändert die zunehmende Konfrontation der USA mit China den Charakter der G20-Treffen. Denn während sich die USA unter Trump eher zurückzogen, tritt Peking international immer selbstbewusster auf. Erst am vergangenen Wochenende hatte China 14 asiatisch-pazifische Staaten dazu gebracht, mit dem kommunistischen Land das Handelsabkommen RECP abzuschließen - darunter auch westlich orientierte G20-Partner wie Japan, Südkorea und Australien. RECP repräsentiert ein Drittel des weltweiten Bruttoinlandsprodukts - was Peking in den G20-Beratungen ebenso stärkt wie die schnelle wirtschaftliche Überwindung der Corona-Krise.

Ungewöhnlich wird der G20-Gipfel auch wegen Corona: Wegen der Zeitdifferenzen haben die saudischen Gastgeber für die Videoschalten am Samstag und Sonntag nur jeweils wenige Stunden zur Mittagszeit vorgesehen. Im virtuellen Raum fallen zudem die ansonsten üblichen und wichtigen bi- oder trilaterale Abstimmungen am Rande der G20-Gipfel weg. "Das Wichtigste an diesem Gipfel ist deshalb, das Format bis in die Amtszeit des nächsten US-Präsidenten hinüberzuretten", sagt ein EU-Diplomat.