Der "gefallene Held" Trapero ist wieder katalanischer Polizeichef

Fehler im Unabhängigkeitskonflikt eingeräumt

Gut drei Jahre nach seiner Absetzung als Chef der Polizei der spanischen Konfliktregion Katalonien ist Josep Lluís Trapero wieder im Amt. Der Polizeimajor räumte am Freitag am Rande einer Veranstaltung in Sabadell bei Barcelona ein, er habe auf dem Höhepunkt des katalanischen Unabhängigkeitskonfliktes im Herbst 2017 Fehler gemacht. "Alle Beteiligten hätten damals besser handeln können, und ich bin der erste, für den das gilt", sagte er.

Trapero war erst am 21. Oktober vom Nationalen Staatsgerichtshof in Madrid von den Vorwürfen des Aufruhrs und der Bildung einer kriminellen Organisation freigesprochen worden. Diese standen in Zusammenhang mit dem illegalen Unabhängigkeitsreferendum vom 1. Oktober 2017 in Katalonien. Er habe "drei harte, schmerzhafte Jahre" hinter sich, erklärte Trapero nach seiner Amtsübernahme.

Der Polizeichef war beschuldigt worden, mit den damaligen Separatistenführern um den wenig später abgesetzten Regionalpräsidenten Carles Puigdemont kooperiert zu haben, um die verfassungswidrige Abstimmung zu ermöglichen. Ihm drohte im Fall einer Verurteilung eine Haftstrafe von bis zu 15 Jahren. Der Freispruch ermöglichte derweil seine Rückkehr in das Amt.

Trapero war nur wenige Wochen vor der Zuspitzung des Unabhängigkeitskonflikts bei der Aufklärung der Terroranschläge von Barcelona im August 2017 in ganz Spanien zum Helden avanciert. Nach dem Trennungsreferendum wurde der heute 54-Jährige am 28. Oktober 2017 von der Zentralregierung in Madrid, die Katalonien damals unter Zwangsverwaltung stellte, aber des Amtes enthoben. Puigdemont entzog sich der spanischen Justiz, indem er sich - wie andere separatistische Politiker - nach Belgien absetzte.