Der "großen Liebe" 230.000 Euro herausgelockt: Prozess in Linz

53-Jährige machte sich deutlich jünger und soll Opfer ernste Absichten vorgegaukelt haben

Mit dem Versprechen der großen Liebe soll eine 53-Jährige einem Oberösterreicher gut 230.000 Euro herausgelockt haben. Die ehemalige Prostituierte machte sich deutlich jünger und ließ den Mann glauben, sie wolle mit ihm eine Familie gründen. Er borgte ihr immer wieder Geld für diverse Notlagen, bekam es aber nie zurück. Am 9. März muss sich die Frau, die der Justiz in dem Zusammenhang nicht unbekannt ist, wegen schweren gewerbsmäßigen Betrugs in Linz vor Gericht verantworten.

Die Angeklagte, die aus Vietnam stammt, aber österreichische Staatsbürgerin ist, hat ihr Opfer Anfang 2019 kennengelernt. Es entwickelte sich eine intime Beziehung, man traf einander regelmäßig. Und ebenso regelmäßig bat die Frau ihren Freund um Geld - für die Miete, für Stromkosten, für diverse Notlagen. Stets erweckte sie den Eindruck, sie würde das Geld bald zurückzahlen. Rund 20-mal hatte sie damit Erfolg. Schließlich soll sie ihm aber erzählt haben, sie sei schwanger und ihm sogar Ultraschallbilder vorgelegt haben. Dann habe sie aber laut Anklage 25.000 Euro gefordert, andernfalls werde sie abtreiben. Das machte den Mann doch stutzig. Diese Summe zahlte er nicht mehr und die mutmaßliche Betrügerin flog auf.

Der Angeklagten droht eine Freiheitsstrafe von einem bis zu zehn Jahre. Allerdings wird das Urteil im Fall eines Schuldspruchs eine Zusatzstrafe sein, denn die Frau ist im Vorjahr bereits in einem ähnlichen Fall verurteilt worden.