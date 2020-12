Der neue Jedermann Lars Eidinger: "Ich hatte insgeheim immer gehofft"

Mitglied der Berliner Schaubühne spielte über 350 Mal Hamlet und ist "sehr gespannt, was mir Jedermann erzählt" - Internationale Fernseh- und Kinokarriere - Spielen ist "wie eine Droge" - BILD

Lars Eidinger zählt sicher zu den prominentesten deutschsprachigen Schauspielern der Gegenwart. Als Star des Berliner Schaubühnen-Ensembles war er Hamlet, Richard III. und zuletzt Peer Gynt, auf der Kinoleinwand hat er sich ins Gedächtnis der Zuschauer ebenso eingeprägt wie in vielen Fernsehrollen. 2021 wird der 44-jährige Berliner als Nachfolger von Tobias Moretti der neue Jedermann der Salzburger Festspiele. Er werde der Rolle "ein ganz neues Leben einhauchen", hieß es.

Er sei "ein unglaublich vielschichtiger Künstler", rühmte man Eidinger heute seitens der Festspiele. "Seine große Qualität liegt in der Erarbeitung von äußerst komplexen Figuren: Sie sind direkt, radikal, liebenswürdig, charmant, verführerisch gewinnend und bohren sich in unser Bewusstsein und ins Unbewusste, sodass sie uns dauerhaft begleiten." Gleichzeitig ist der ebenso charismatische wie eigenwillige Schauspieler wie geschaffen für die "Jedermann"-Bühne, die nicht nur die große Geste, sondern auch eine Übung im Umgang mit medialer Aufmerksamkeit verlangt: Im Zentrum zu stehen ist er gewohnt. Gleichzeitig ist er als Musiker, Fotograf oder als DJ künstlerisch vielseitig unterwegs.

Lars Eidinger wurde am 21. Jänner 1976 im Westteil Berlins geboren und studierte an der renommierten Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch in Berlin. In seiner Schauspielklasse waren damals auch Nina Hoss, Devid Striesow und Fritzi Haberlandt. 1999 kam Eidinger als festes Ensemblemitglied an die Berliner Schaubühne - wo er bis heute engagiert ist. Legendär wurden sein Richard III. und sein Hamlet, den er bereits über 350 Mal gezeigt hat, Gastspiele in Moskau, Paris, Jerusalem und Istanbul inklusive. Der 165 Minuten lange und ohne Pause gespielte Abend habe "etwas Euphorisches und Rauschhaftes", erklärte der Schauspieler. "Deshalb arbeite ich wahrscheinlich auch so viel. Das ist wie eine Droge." 2011 gab er in William Shakespeares "Maß für Maß" sein Debüt bei den Salzburger Festspielen.

Sein Durchbruch auf der Kinoleinwand gelang Eidinger mit Maren Ades Beziehungsdrama "Alle anderen" 2008 an der Seite von Birgit Minichmayr. Seine Filmografie ist seither lange und vielfältig. "Tatort"-Rollen sind ebenso darunter wie Filme mit Peter Greenaway ("Goltzius & The Pelican Company"), Olivier Assayas ("Personal Shopper" mit Kristen Stewart), Lars Kraume ("Terror" u.a.) und Tim Burton ("Dumbo"). Er spielte in "Mackie Messer - Brechts Dreigroschenfilm" (2017) ebenso wie in den "Persischstunden" von Vadim Perelmann (2018) und in der Fernsehserie "Babylon Berlin". In Russland stand er für Aleksey Uchitels Drama "Matilda" als Zar Nikolaus II. vor der Kamera. In der BBC-Thrillerserie "SS-GB" über die fiktive Besetzung Großbritanniens durch Hitlers Schergen spielt er einen Nazi.

2018 erhielt er den Österreichischen Filmpreis als "Bester männlicher Darsteller" in "Die Blumen von gestern", heuer den Bayerischen Filmpreis als "Bester Darsteller" in "25 km/h". Sein Film "Schwesterlein" (von Stephanie Chuat und Veronique Reymond) ist heuer der Schweizer Beitrag für den Auslands-Oscar. Zuletzt war er in "Gott von Ferdinand von Schirach" im deutschen Fernsehen zu sehen.

"Ich hatte insgeheim immer gehofft, irgendwann für die Rolle des Jedermann angefragt zu werden, - und die Tatsache, dass ich mich damit nun in die Ahnengalerie der größten deutschsprachigen Theaterschauspieler einreihe, ist eine große Ehre, die mir zuteilwird. Ich bin dafür sehr dankbar. Es ist ein Lebenstraum, der in Erfüllung geht", wird Eidinger heute von den Salzburger Festspielen zu seiner neuen Herausforderung zitiert. Bei seiner Interpretation der Rolle komme ihm eine Erkenntnis zu Hilfe, die er bei "Brechts Dreigroschenfilm" gewonnen habe, nämlich, "dass die Räuber laut Brecht keinem romantisch verklärten Bild einer Gangsterbande entsprechen dürfen, sondern die Bürger selbst sind. Wir sind die Räuber. Jedermann. Diese Herangehensweise fordert mich heraus."

"Die Konflikte im 'Jedermann' sind universell und elementar. Der Mensch wird in all seinen Facetten und Abgründen durchleuchtet. Es ist ein Spiegelkabinett oder -labyrinth, an dessen Ende der Spiegel selbst in den Spiegel sieht. Es lädt den Zuschauer ein sich darin zu erkennen. Und darum geht es in der Kunst um Selbstreflektion und Erkenntnis. Wir sind Jedermann", meint Eidinger, der von seinen Vorgängern bisher nur Nicholas Ofczarek auf dem Domplatz und Tobias Moretti in der Aufzeichnung gesehen hat und für den Gert Voss "der Größte" war. Seine Buhlschaft Verena Altenberger kennt er vom Dreh zu David Schalkos Adaption von "M - Eine Stadt sucht einen Mörder": "Ich glaube, dass man mit ihr sehr weit gehen kann, weil wir uns vertrauen."

Seine Herangehensweise an den Jedermann werde von Hamlet beeinflusst sein, sagt er in dem Festspiel-Interview: "Ich habe jetzt über 350 Mal Hamlet gespielt und mir immer wieder die Frage 'Sein oder nicht sein' gestellt. Es gibt keine elementarere Frage", so Eidinger. "Der Tod ist Stillstand. Daher lautet Hamlets letzter Satz auch 'Der Rest ist Stille' - nicht 'Schweigen' wie es bei Schlegel fälschlicherweise übersetzt ist. 'Silence' braucht keine Anwesenheit im Gegensatz zu 'Schweigen'. Mit Stille ist ein paradiesischer Zustand gemeint. Das sind Gedanken und Erkenntnisse, die ich über die Auseinandersetzung mit Hamlet gewonnen habe - und ich bin sehr gespannt, was mir Jedermann erzählt."