"Der weiße Tiger" bei Netflix: Der Aufstand eines Dieners

Romanverfilmung ab Freitag abrufbar (Von Aliki Nassoufis/dpa)

Ein weißer Tiger ist eine Rarität. Im Dschungel soll er das seltenste Tier sein und nur einmal pro Generation vorkommen. Doch immerhin, es gibt ihn - und auch bei den Menschen findet man hin und wieder eine Person, die so ganz anders ist als die anderen. In "Der weiße Tiger" ist das Balram, ein Diener aus armen Verhältnissen, der irgendwann genug hat von den Ungerechtigkeiten und aufbegehrt.

Als der gleichnamige Roman des indischen Autors Aravind Adiga 2008 erschien, wurde er ein weltweiter Bestseller und gewann unter anderem den Booker Prize. Nun ist die faszinierende und originelle Geschichte verfilmt worden und ab Freitag (22. Jänner) bei Netflix zu sehen. Herausgekommen ist ein bildgewaltiges, intensiv erzähltes Werk, das Drama und Gesellschaftsstudie zugleich ist.

"Der Wunsch ein Diener zu sein, war mir angeboren, er war in meinem Blut, war mir eingehämmert worden", sagt Balram (herausragend gespielt von dem noch unbekannten Adarsh Gourav). Deswegen macht er auch, was ihm gesagt wird. Geht schon als Kind nicht zur Schule, sondern Geld verdienen, und arbeitet sich schließlich hoch zum Fahrer des reichen Industriellensohnes Ashok (Rajkummar Rao) und dessen Frau Pinky (Bollywoodstar Priyanka Chopra Jonas).

Egal, wie die Familie ihn behandelt: Balram bleibt freundlich, pflichtbewusst und treu ergeben. "Ich dachte nie, dass ich Optionen hätte." Dann aber passiert etwas, das den jungen Mann verzweifeln und mit seiner Situation hadern lässt. Er hat zu viele Demütigungen, Ungerechtigkeiten und Unmenschlichkeit erlebt, da kann er nicht mehr nur der Diener sein, der sich von allen herumstoßen lässt.

Wie in der Buchvorlage berichtet auch im Film Balram rückblickend von seinem Leben, während er längst selbst aufstrebender Unternehmer geworden ist. Anhand seiner Erlebnisse und Erfahrungen zeichnet "Der weiße Tiger" so ein vielschichtiges Bild eines Landes, das von Korruption zerfressen und vom Kastensystem dominiert wird.

Bei aller Tragik aber gelingt es Regisseur Ramin Bahrani ("99 Homes") sein Werk in gut zwei Stunden auch mit Humor und Tempo zu erzählen. Neben den überzeugenden Darstellern sind es vor allem die Bilder aus Indien, die in Erinnerung bleiben: von der Armut und dem Reichtum, von dem Chaos und Leben in den Straßen. Und von den Menschenmassen, aus denen einer schon von der ersten Szene an heraussticht.

(S E R V I C E - www.netflix.com/at/title/80202877)