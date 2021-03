Deutlich weniger chinesische Firmenkäufe in Europa - 1 in Österreich

Pandemie ließ Investitionsvolumen europaweit einbrechen

Die Corona-Pandemie hat die Investitionstätigkeit chinesischer Unternehmer in Europa ausgebremst. In Österreich gab es 2020 lediglich eine Übernahme, 2019 gar keine. Im Vorjahr erwarb die Weichai Power CO eine Mehrheitsbeteiligung an der oberösterreichischen VDS-Holding.

Europaweit sank die Zahl der chinesischen Firmenübernahmen und -beteiligungen im vergangenen Jahr von 182 auf 132, wie die Beratungsgesellschaft EY am Freitag mitteilte. Wegen der Konzentration vieler Unternehmen auf kleinere Investitionen brach das Transaktionsvolumen demnach sogar um 91 Prozent auf umgerechnet etwa 1,3 Mrd. Euro ein.

"Die Zurückhaltung im vergangenen Jahr ergab sich zum Teil aus den Eindämmungsmaßnahmen in Europa, zum Teil aber auch daraus, dass das operative Geschäft vieler potenzielle chinesische Investoren selbst durch die Folgen der Pandemie beeinträchtigt wurde", erklärte Yi Sun, EY-Expertin für chinesische Unternehmen in Deutschland. Erst ab Herbst 2020 wagten sich Interessenten wieder verstärkt an neue Deals heran.