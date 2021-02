Deutsch-Türken Altayli droht in Türkei jahrzehntelange Haft

76-Jähriger war 2017 im südtürkischen Antalya festgenommen worden

Dem inhaftierten türkisch-deutschen Enver Altayli droht in der Türkei eine lange Haftstrafe. Die Staatsanwaltschaft habe bei einer Verhandlung in Ankara ihre Forderung aus der Anklageschrift wiederholt und bis zu 42 Jahre und 6 Monate Haft für Altayli gefordert, sagte die Tochter und Anwältin Altaylis, Dilara Yilmaz, am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. Ein Antrag Altaylis auf Auswechselung der Richter sei abgelehnt worden, dagegen wolle man in Berufung gehen.

Der Prozess soll am 14. und 15. April fortgesetzt werden. Der 76-Jährige war 2017 im südtürkischen Antalya festgenommen worden. Ihm werden Gründung oder Führung einer Terrororganisation vorgeworfen. Zudem wird er beschuldigt, Staatsgeheimnisse mit dem Ziel der militärischen oder politischen Spionage erworben zu haben.

Yilmaz hatte dem Gericht bereits zuvor Parteilichkeit vorgeworfen und den Austausch der Richter gefordert. Im Verfahren seien ihrem Einspruch zum Trotz Beweismittel zugelassen worden, die durch Folter und Entführung erlangt worden seien. Es gebe zahlreiche weitere Beweise, die die Befangenheit der Richter nahelegten. So seien in der Vergangenheit etwa mehrere Anträge der Verteidigung "ungerechtfertigt" abgewiesen worden.