Deutsche Alternativbank GLS wuchs auch in der Coronapandemie

Deutsche GLS Bank will Filiale in Wien eröffnen Die auf ökologische und soziale Investments spezialisierte deutsche GLS Bank plant den Markteintritt in Österreich. Gegen Ende des Jahres soll eine Filiale in Wien eröffnet werden, bestätigte Unternehmenssprecher Christof Lützel der APA. Die Gespräche mit den hiesigen Stellen liefen schon. Niederlassungen in anderen Städten seien nicht auszuschließen.