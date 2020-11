Deutsche Anleihen tendieren im Verlauf wenig verändert

Wirtschaftsstimmung in Eurzone eingetrübt

Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben sich am Freitag wenig verändert. Starke Impulse blieben bis zum Mittag aus. Der Terminkontrakt Euro-Bund-Future sank um 0,01 Prozent auf 175,57 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe betrug minus 0,59 Prozent.

Die Wirtschaftsstimmung in der Eurozone trübte sich im November wegen der Verschärfung der Corona-Krise merklich ein. Der von der EU-Kommission erhobene Economic Sentiment Indicator (ESI) fiel jedoch etwas weniger als erwartet. Belastet wurde im November durch die neuen Beschränkungen vor allem die Stimmung im Dienstleistungssektor, im Einzelhandel und bei den Verbrauchern. Die Anleihen wurden durch die Daten jedoch nicht nachhaltig bewegt.

Nach dem Feiertag stehen in den USA am Nachmittag keine Konjunkturdaten an.